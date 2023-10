Ισχυρή είναι η φιλία που ενώνει τους Μουσιάλα και Μπέλινγκχαμ, με τον πρώτο να μεταφέρει με όμορφο μήνυμα στον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης τις ευχές του για την κατάκτηση του Kopa Trophy.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι με την όγδοη Χρυσή του Μπάλα να μαγνήτισε τα βλέμματα, ωστόσο ο ποδοσφαιρικός κόσμος δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ που αναδείχθηκε νικητής του Kopa Trophy. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη θέση του ίδιου βάθρου αλλά δεν ξέχασε τον κολλητό του.

Οι δυο τους άλλωστε - πριν ο νεαρός των Βαυαρών πάρει το γερμανικό διαβατήριο - πέρασαν παρέα πολλές στιγμές στις «μικρές» εθνικές της Αγγλίας και η ισχυρή φιλία που τους «δένει» κρατά μέχρι σήμερα.

❤️ Beautiful message by Jamal Musiala to Jude Bellingham…



“Not long ago we were roommates in England! Now you are playing for Real Madrid, and I’m playing for Bayern”.pic.twitter.com/srshARAc2P