Η Ναταλία, αδερφή και ατζέντης του Τσόλο, είναι σε συνάντηση με τον Χιλ Μαρίν, για την ανανέωση του συμβολαίου του Ντιέγκο Σιμεόνε με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Σιμεόνε κάθονται ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για επέκταση του συμβολαίου που λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο. Η Ναταλία, η αδερφή και ατζέντης του Τσόλο, πήγε σήμερα (30/10) στα γραφεία της ομάδας στο Cívitas Metropolitano για να συναντηθεί με τον Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν με θέμα την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αυτό που στην ουσία μένει να διευκρινιστεί είναι τα χρόνια του συμβολαίου. Ο σύλλογος προσφέρει τρεις σεζόν, αλλά ο προπονητής προτιμάει να υπογράψει για δύο. Παρά αυτή την διαφορά, η συναίνεση να παραμείνουν μαζί είναι πλήρης και η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ναταλία Σιμεόνε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ατλέτικο συναντώνται, αφού η πρώτη επαφή θα γινόταν την περασμένη Τρίτη. Εκεί θα άρχιζαν να μπαίνουν τα θεμέλια μιας συμφωνίας που θα κρατήσει τους δύο δρόμους ενωμένους.

Η πρόταση της Ατλέτικο βασίζεται σε παράταση για τρεις σεζόν, έως το 2027, με σημαντική μείωση στις απολαβές του καλύτερου προπονητή της ιστορίας της. Ο El Cholo, από την πλευρά του, κατανοώντας την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, είναι διατεθειμένος να μειώσει σημαντικά τον μισθό του.

Οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο και, εν αναμονή αυτού του ζητήματος, η καριέρα του Τσόλο στον πάγκο πλησιάζει να παραταθεί τουλάχιστον για συνολικά 14 χρόνια, κάτι που θα τον έκανε, εκτός από τον πιο επιτυχημένο προπονητή, και τον μακροβιότερο.

