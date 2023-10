Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε μια αψιμαχία με τον βοηθό όταν αντικαταστάθηκε στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν ήταν πολύ καλός στο πρόσφατο ντέρμπι της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα προσέλκυσε την προσοχή περισσότερο όταν έγινε αλλαγή παρά με τη μπάλα στο παιχνίδι.

Η κάμερα «έπιασε» τον προπονητή της «βασίλισσας» Κάρλο Αντσελότι να απομακρύνει τον Βραζιλιάνο με το παιχνίδι να έχει ήδη κριθεί και ο παίκτης δεν βιαζόταν να φύγει από το γήπεδο.

Αυτό προκάλεσε εκνευρισμό στους οπαδούς της Μπάρτσα και επίσης έκανε τον βοηθό διαιτητή να του πει να βιαστεί και να φύγει. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Βινίσιους που του είπε: «μην με αγγίζεις, μην με αγγίζεις. Είσαι τρελός»!

Αυτό συνελήφθη από τις κάμερες του DAZN, οι οποίες έδειξαν τον θυμό του Βινίσιους με τον βοηθό.

💥 Vinicius le dijo al árbitro asistente: "No me toques, no me toques. Estás loco"https://t.co/cDJXO4maOj