Η Ατλέτικο Μαδρίτης σημείωσε ιστορικό ρεκόρ συλλόγου με 15 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας, μετά την επικράτησή της επί της Αλαβές (2-1).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε τρομερή φόρμα μέχρι στιγμής το 2023.

Έχοντας ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό την περασμένη σεζόν, συνεχίζει και στην τρέχουσα, όπου βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα της La Liga [με παιχνίδι λιγότερο] έχοντας κερδίσει σε οκτώ από τα 10 παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθλημα.

Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν κερδίσει επίσης τα έξι τελευταία ματς τους στη La Liga, ένα σερί που ελπίζουν να επεκταθεί κόντρα στην Λας Πάλμας στις 3/11.

Η δύναμη της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε φαίνεται πως κρύβεται στο «Μετροπολιτάνο». Εκεί έχει κερδίσει τα τελευταία 15 παιχνίδια της, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ του συλλόγου για συνεχόμενες νίκες εντός έδρας.

They have also matched their La Liga record with 14 consecutive home wins in the league. pic.twitter.com/2gqX7V7YA9