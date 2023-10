Ο Ορελιέν Τσουαμενί τραυματίστηκε στο Clasico του Σαββάτου (28/10) και τα νέα από τη σοβαρότητα του τραυματισμού του δεν είναι ευχάριστα για τη Ρεάλ.

Άσχημα μαντάτα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τους υποστηρικτές της καθώς ένα από τα νέα αστέρια του συλλόγου, ο Ορελιέν Τσουαμενί, πρόκειται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες.

Η απουσία του Γάλλου διεθνούς είναι ένα σημαντικό πισωγύρισμα για τον σύλλογο, ιδιαίτερα λόγω του κρίσιμου ρόλου του αυτή τη σεζόν. Ο νεαρός μέσος ήταν σημαντικό «εργαλείο» για τον Κάρλο Αντσελότι, Ρεάλ Μαδρίτης, επηρεάζοντας την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας αυτή τη σεζόν, όμως θα χρειαστεί να μείνει στα πιτς λόγω ενός ατελούς κατάγματος στο δεύτερο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού.

Αυτός ο τραυματισμός θα απαιτήσει μια σημαντική περίοδο ανάπαυσης και αποκατάστασης της τάξεως των 6 με 8 εβδομάδων.

🚨⚪️ Aurélien Tchouaméni will be out for 6/8 weeks after new injury.



Tchouaméni has been diagnosed with an incomplete stress fracture in the second metatarsal of the left foot.



ℹ️ Real Madrid are undefeated this season with Aurélien Tchouaméni as starter. pic.twitter.com/TZWKpRzgaJ