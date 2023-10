Σπουδαίο deal για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμφώνησε με τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας για χορηγικό deal πολλών εκατομμυρίων.

Σε μια μεγάλη χορηγική συμφωνία προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με αποκλειστικές λεπτομέρειες του έγκυρου «Athletic», οι Μαδριλένοι απέκτησαν νέο συνέταιρο στο «πρόσωπο» τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με την με την Saudi Telecom που είχε ξεκινήσει πίσω στο 2013, η ομάδα της Ισπανίας κατάφερε να διατηρήσει τις συνδέσεις με την ασιατική χώρα.

Παρόλα αυτά τόσο το όνομα της τράπεζας, όσο και οι οικονομικές λεπτομέρειες πίσω από το deal παραμένουν άγνωστες, αν και στην Ισπανία φυσιολογικά εικάζουν πως θα πρόκειται για συμφωνία πολλών εκατομμυρίων.

Πλέον παραμένει η επιβεβαίωση από κάποια πλευρά που θα επισημοποιήσει την έναρξη της συνεργασίας του και αναμενόμενα θα φέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία στο «φως» της δημοσιότητας.

