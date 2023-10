Η φοβερή ιστορία του Γκίου με τον Τσάβι: Από το «Campus Xavi» στην πρώτη ομάδα του Καταλανού

Ένα τρομερό story που τους συνδέει από το 2016, μοιράζονται ο Τσάβι και ο 17χρονος Μαρκ Γκίου που σκόραρε στο ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που συζητιέται περισσότερο από κάθε άλλον τα τελευταία 24ωρα στη Βαρκελώνη. Ο 17χρονος Μαρκ Γκίου κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στην τελευταία αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τσάβι τον πέρασε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Μπιλμπάο και ο Ισπανός επιθετικός σκόραρε σχεδόν μισό λεπτό μετά την είσοδο του, στο επαγγελματικό ντεμπούτο του.

Ένα ακόμα «παιδί» της Μασία που περνάει από τα χέρια του Τσάβι και κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα. Η ιστορία ανάμεσα στους δύο ωστόσο, είναι μεγαλύτερη, με τα γεγονότα να προσφέρουν ένα τρομερό «παραμύθι».

Καλοκαίρι του 2016. Ο Τσάβι διοργανώνει ένα ποδοσφαιρικό camp το οποίο φέρει την υπογραφή του. Το λεγόμενο «Campus Xavi», όπου νεαροί ποδοσφαιριστές, μικρών ηλικιών, έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν για μερικές ημέρες σε σχεδόν επαγγελματικά επίπεδα.

Εκεί βρίσκεται και ένα «πιτσιρίκι», δέκα ετών, που ακούει στο όνομα Μαρκ Γκίου. Ο Γκίου «κλέβει» τις εντυπώσεις με τις τρομερές του ενέργειες και το ταλέντο του που κάνει... μπαμ. Μάλιστα, σε μια από τις παρουσίες του Τσάβι στο ποδοσφαιρικό του camp, ο Γκίου μπόρεσε να βγάλει και μια αναμνηστική φωτογραφία, η οποία σήμερα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Επτά χρόνια αργότερα, ο Τσάβι δίνει την ευκαιρία στον 17χρονο πλέον Γκίου να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Εκείνος τον βγάζει ασπροπρόσωπο, σκοράροντας στην πρώτη του επαγγελματική επαφή, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο μια μοναδική ιστορία.

The pass from Inigo, the control and pass from Felix, the finish from Guiu Beautiful goal pic.twitter.com/KWNzA87p3B

Φυσικά, όπως αναμενόταν, ο Γκίου κατάφερε να «σπάσει» ρεκόρ με το γκολ του. Πιο συγκεκριμένα, σε ηλικία 17 ετών και 291 ημερών, ο Ισπανός επιθετικός έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα τον 21ο αιώνα, που συνδυάζει το ντεμπούτο του με γκολ. Το πιο «τρελό», είναι ότι ο 17χρονος το έκανε με την πρώτη του επαγγελματική επαφή!

17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.



Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78