Ο μαθητής στα χνάρια του δάσκαλου: Γκουαρδιόλα και Τσάβι έχουν τους περισσότερους βαθμούς μέσα στο 2023

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπαρτσελόνα είναι οι δύο ομάδες με τους περισσότερους βαθμούς μέσα στο 2023.

«Πρέπει να δοθεί χρόνος στον Τσάβι. Μου πήρε επτά χρόνια να πάρω το Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Τσάβι γνωρίζει καλύτερα αυτή τη στιγμή. Πήρε το πρωτάθλημα και απέδειξε ότι είχε την καλύτερη ομάδα στην Ισπανία.

Αποκλείστηκε από τους ομίλους του Champions League λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε στην άμυνα, η οποία είναι και το δυνατό σημείο της Μπαρτσελόνα. Ελπίζω να είναι για πολλά χρόνια στους πάγκους», είχε δηλώσει τον Ιούνιο ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Τσάβι δεν έχει κρύψει ότι είναι ένας... μαθητής του Πεπ Γκουαρδιόλα. Δεν θα μπορούσε και αλλιώς, καθώς έχει συνεργαστεί με τον Καταλανό, τόσο την περίοδο που ήταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα, όσο και την περίοδο που Καταλανός ήταν τεχνικός των «μπλαουγκράνα».

Τα στατιστικά και οι βαθμοί φαίνεται πως δικαιώνουν τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι. Διότι καμία ομάδα δεν έχει συγκεντρώσει τους βαθμούς που έχουν «μαζέψει» μέσα στο 2023 οι «πολίτες», πέρα από την Μπαρτσελόνα.

Από τις ομάδες που βρίσκονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Σίτι και η Μπαρτσελόνα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέσα στο έτος 74 βαθμούς, «πατώντας» μαζί στην κορυφή της λίστας. Ένα στατιστικό που αποδεικνύει ότι ο Τσάβι κάνει αθόρυβη δουλειά και παρά τους πολλούς τραυματισμούς που διαχειρίζεται σχεδόν κάθε εβδομάδα, καταφέρνει και φέρνει στους «μπλαουγκράνα» τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Man City and Barcelona have won the most points across Europe's big-five leagues in 2023. 🤝 pic.twitter.com/tRx6phBNdZ