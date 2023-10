Έκλεισε στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Καρντόνα που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό

Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης πρέπει να θεωρείται ο Σέρτζι Καρντονά ο οποίος είχε παίξει δυνατά για τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Το όνομα του Σέρτζι Καρντονά έπαιξε δυνατά για τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση του αριστερού ακραίου μπακ αλλά τελευταία στιγμή η μεταγραφή «χάλασε» με τον παίκτη να παραμένει στην Λας Πάλμας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 24χρονος αμυντικός, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα φορέσει τα χρώματα της ισπανικής ομάδας μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την Λας Πάλμας.

Να θυμίσουμε πως αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Λας Πάλμας και μετράει συνολικά 89 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Atletico Madrid have already agreed a pre contract agreement for the free signing of 24 year old left sided defender Sergi Cardona from Las Palmas. ✍️🇪🇸



Cardona’s contract ends this season and in the summer he refused to sign for Greek side Olympiakos.



[@udlaspalmasNET] pic.twitter.com/URWCMc08TQ