Ο Λαμίν Γιαμάλ μείωσε το σκορ για την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Γρανάδα και σε ηλικία 16 ετών και 87 ημερών είναι πλέον ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της La Liga.

O Λαμίν Γιαμάλ έβαλε ακόμα ένα... τικ στη λίστα με τα ρεκόρ που έχει σπάσει. Στα 15 του χρόνια έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στην ιστορία της στη La Liga, ο νεότερος βασικός με τους Μπλαουγκράνα, ο νεότερος βασικός σε αγώνα Champions League, ο νεότερος που παίζει με την Ισπανία και σκόραρε στο ντεμπούτο του. Πλέον ο νεαρός εξτρέμ είναι και ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της La Liga!

Στο 45+1' της αναμέτρησης στην έδρα της Γρανάδα ευνοήθηκε από τις κόντρες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να μειώσει σε 2-1. Σε ηλικία 16 ετών και 87 ημερών ξεπέρασε τον Φαμπίς Ολίνγκα για 11 ημέρες.

1 - @FCBarcelona 🔵🔴 player Lamine Yamal has become the youngest player to score in a @LaLiga match in the history of the competition at 16 years and 87 days, surpassing Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc