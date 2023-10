Ο Γιον Αθάνθα ένας μηχανικός από τη χώρα των Βάσκων που πρωταγωνίστησε σε μία από τις εικόνες του Σαββατοκύριακου πήγε στο «Ανοέτα» για πρώτη φορά στη ζωή του με το εισιτήριο διαρκείας ενός συναδέλφου του.

«Συγκλονισμένος» από την απήχηση και τις αντιδράσεις των κοινωνικών δικτύων, που τον έχουν κάνει trending θέμα, ο 26χρονος μηχανικός Γιον Αθάνθα έγινε άθελά του ο πρωταγωνιστής στο ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ Σοσιεδάδ και Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι κάμερες απαθανάτισαν την στιγμή που οι οπαδοί της Σοσιεδάδ πανηγυρίζουν με γυρισμένη την πλάτη στον αγωνιστικό χώρο κι εκείνος, ο μοναδικός στα ερυθρόλευκα, στα χρώματα της Μπιλμπάο, στέκεται χαμογελαστός και κάπως αμήχανος εν μέσω της παλίρροιας.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με βιντεοσκοπούσαν, αλλά μετά παρατήρησα ότι ο κάμεραμαν ήταν εκεί. Όταν με είδε να χαμογελάω, τον είδα να χαμογελά. Σκέφτηκα: "Δεν ξέρω τι θα γίνει από αυτό, αλλά θα είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί" αναμενόμενο...», λέει σε συνέντευξή του στο «Relevo» για τη στιγμή που τον έχει μεταμορφώσει σε έναν από τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου.

Ο Γιον έφτασε σχεδόν τυχαία στο γήπεδο. «Ένας συνάδελφός μου είναι οπαδός της Ρεάλ Σοσιεδάδ και κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, αλλά δεν μπορούσε να πάει στο παιχνίδι. Μου είπε ότι, αν το ήθελα, θα με άφηνε να το πάρω για να απολαύσω την εμπειρία. Δεν είχα πάει ποτέ στο Ανοέτα και ήθελα να το ζήσω. Έτσι ήρθαν τα πράγματα», εξηγεί σε συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης.

Αν το ντέρμπι των Βάσκων είναι ιδιαίτερο, αυτό οφείλεται σε τέτοια πράγματα. Ο 26χρονος δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του και να πάει σε μια από τις εξέδρες με όλους τους οπαδούς του αιώνιου αντιπάλου. «Αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς. Κάποιος ντόπιος του Μπιλμπάο που συνάντησα στις γύρω περιοχές μου είπε "Aupa Athletic", αυτοί από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με ενθάρρυναν. Δεν υπήρχε τίποτα περίεργο ούτε ένιωσα ανασφάλεια, αντίθετα. Ήμουν πολύ άνετα και οι άνθρωποι, προσπαθούσαν να μου φτιάξουν τη διάθεση».

