Ο Αρντά Γκιουλέρ στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες.

Παίρνει παράταση το... ντεμπούτο του Αρντά Γκιουλέρ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τούρκος τραυματίστηκε στη σημερινή (26/9) προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με τη Λας Πάλμας και οι εξετάσεις έδειξαν πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γκιουλέρ αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Ρεάλ στις ΗΠΑ.

Arda Güler suffered new muscle injury today in the final part of Real Madrid training. 🚨⚪️🇹🇷 #RealMadrid



He’s expected to be out for at least 3 weeks. pic.twitter.com/GqhNFOYPGT