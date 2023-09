Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 5-7 εβδομάδες. Χάνει το Ελλάδα - Ολλανδία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε με σπουδαία ανατροπή με τρία γκολ από το 81' έως το 89' να επικρατήσει της Θέλτα με 3-2 και να πάρει ακόμα ένα τρίποντο, όμως προέκυψε ένας αγωνιστικός πονοκέφαλος για τον Τσάβι. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 37', με τα νέα από τις εξετάσεις του να μην είναι ευχάριστα.

Ο Ολλανδός χαφ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για πέντε έως επτά εβδομάδες και συνεπώς θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Με βάση αυτά τα δεδομένα αναμένεται να χάσει μεταξύ άλλων τις αναμέτρησεις με Σεβίλλη, Πόρτο, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σαχτάρ και το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (28/10), όπως φυσικά και τα παιχνίδια της Ολλανδίας με Γαλλία και Ελλάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/10, 21:45).

Ο Τσάβι χρησιμοποίησε τον Ντε Γιονγκ στη βασική ενδεκάδα της Μπάρτσα και στα επτά ματς των Μπλαουγκράνα μέσα στη σεζόν.

