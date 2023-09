Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ στο «Μετροπολιτάνο», με τους παίκτες του Τσόλο να ανησυχούν για την αμεροληψία του διαιτητή.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει στρέψει την προσοχή της στο ντέρμπι αυτής της Κυριακής (24/09) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Cívitas Metropolitano. Ένα ματς στο οποίο οι «κολτσονέρος» πρέπει να κερδίσουν αν δεν θέλουν να μείνουν κοντά στη «βασίλισσα» στη μάχη του τίτλου.

Κάποια ντέρμπι madrileño είναι πολύ αμφιλεγόμενα το τελευταίο διάστημα, με τους ερυθρόλευκους της Μαδρίτης να μην τελειώνουν το ματς με έντεκα παίκτες. Ο τελευταίος που αποβλήθηκε ήταν ο Άνχελ Κορέα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου για μια σύγκρουση με τον Ρούντιγκερ. Πριν από αυτόν ήταν ο Σάβιτς και ο Ερμόσο. Η λίστα είναι μεγάλη.

«Λοιπόν, όπως πάντα όταν παίζουμε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρουμε ότι είναι ξεχωριστά παιχνίδια και ελπίζουμε να κάνουμε όλοι μαζί μεγάλη προσπάθεια και να κρατήσουμε τους τρεις βαθμούς στην έδρα μας», απάντησε ο Άνχελ Κορέα σε ερώτηση της Mundo Deportivo για το τί κλίμα επικρατεί στα αποδυτήρια.

Ενώ όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε: φαντάζομαι ότι θα θέλετε είναι να τελειώσετε το παιχνίδι με έντεκα, σωστά; Ο Αργεντινός τόνισε: «Ας ελπίσουμε... ας ελπίσουμε ότι, όπως λέμε πάντα, ο διαιτητής να είναι δίκαιος και με τις δύο πλευρές, και να γίνει ωραίο παιχνίδι και να κερδίσουμε, προφανώς».

🚨🎙️| Ángel Correa: “Madrid derby? Let's hope... let's hope, as we always say, that the referee is fair to both sides, and that it's a beautiful game, and that we can win, of course.” pic.twitter.com/IY8NCSZBIO