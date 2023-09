Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του πρώην διευθυντή ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, Ματέου Αλεμάνι!

Τον περασμένο μήνα, ο Ματέου Αλεμάνι ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του ως διευθυντής ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα.

Εκείνη ήταν η δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που συνέβη αυτό, (η πρώτη ήταν όταν του έκανε πρόταση η Άστον Βίλα), και όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί αρμονικά με τον Ντέκο, τον νέο αθλητικό διευθυντή των Καταλανών.

Σύμφωνα με το Relevo, η Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στον Αλεμάνι να ενταχθεί στον σύλλογο. Ο CEO των «ροχιμπλάνκος» Μιγκέλ Άνχελ Ζιλ Μαρίν έχει στενή σχέση με τον Ισπανό, την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να τον δελεάσει να κάνει το βήμα.

Σε περίπτωση που δεχτεί θα κληθεί να συνεργαστεί με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Αντρέα Μπέρτα.

