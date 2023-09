Ο Τόμας Λεμάρ της Ατλέτικο Μαδρίτης υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο παιχνίδι με την Βαλένθια και αναμένεται να μείνει εκτός για ένα τεράστιο διάστημα, αφού θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ισχυρό πλήγμα για την Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού ο Τόμας Λεμάρ, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Βαλένθια την Σάββατο (16/09), υπέστη τελικά ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως ανακοίνωσε η ίδια ομάδα.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετούς μήνες. Πρόκειται για σημαντική απώλεια για τους «Ροχιμπλάνκος», αλλά κι ένα σημαντικό πλήγμα για την ψυχολογία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε υποστεί αρκετούς μικροτραυματισμούς από τότε που πήγε στην ομάδα και δεν έφτασε ποτέ στο επιθυμητό επίπεδο, που θα αντιστοιχούσε σ' έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο ξοδεύτηκαν 72 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι, ο Τόμας Λεμάρ πραγματοποίησε 32 συμμετοχέ σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε 1.577 αγωνιστικά λεπτά ενώ φέτος είχε αγωνιστεί ως βασικός στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του.

📋 Thomas Lemar suffers an Achilles tendon rupture. Our player will undergo surgery.



All the best Thom, we wish you a speedy recovery!



ℹ️ https://t.co/ofq81qxGQ5 pic.twitter.com/sxH7GQCKsE