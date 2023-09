Viral για τους λάθος λόγους έγινε η Μπαρτσελόνα, η οποία στην ανάρτηση του τελικού αποτελέσματος απέναντι στη Μπέτις έχρισε σκόρερ των Ανδαλουσιανών τους Ρονάλντο και Φατί.

Σε βραδινό περίπατο μετέτρεψε την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις η Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να στήνουν πάρτι και να επικρατούν με 5-0. Την ίδια στιγμή βέβαια η ομάδα των social media των Μπλαουγκράνα δεν είχε μια τόσο... ξέγνοιαστη βραδιά.

Κι αυτό διότι στο ποστ που ανέβασαν με το τελικό αποτέλεσμα υπέπεσαν σε απίστευτη γκάφα, καθώς είχαν χρίσει τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ανσού Φατί ως σκόρερ της Μπέτις!

Ένα περίεργο λάθος που ωστόσο διορθώθηκε άμεσα από τη Μπαρτσελόνα, η οποία κατέβασε μεν τη σχετική ανάρτηση αλλά όχι αρκετά γρήγορα για να μην γίνει viral στα social media.

Barcelona accidentally tweeted a graphic with Cristiano Ronaldo and Ansu Fati scoring for Real Betis 🤣 pic.twitter.com/1SI3bNuwzZ