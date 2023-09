Αντσελότι για το βραβείο The Best: «Ο Βινίσιους έκλαιγε για 3 ώρες στα αποδυτήρια…» (vid)

Ο Ιταλός προπονητής αστειεύτηκε για το πώς ο Βινίσιους δέχθηκε τη μη υποψήφιότητά του για τα βραβεία The Best FIFA.

Στην συνέντευξη Τύπου του Κάρλο Αντσελότι μετά το διεθνές διάλειμμα, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε μεταξύ άλλων για την απουσία του Βινίσιους Τζούνιορ από τη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο «The Best» της FIFA.

Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν μεταξύ των 12 ονομάτων, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση την περασμένη σεζόν και ο Ιταλός τεχνικός απάντησε ειρωνικά σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε: «Ο Βινίσιους έκλαιγε στα αποδυτήρια και τον ρώτησα: "Τι έπαθες;". Μου είπε ότι δεν τον έβαλαν στη λίστα και ήταν στεναχωρημένος. Πέρασε 3 ή 4 ώρες κλαίγοντας. Δεν μπορούσαμε να τον σταματήσουμε».

🎙️ Periodista: ¿Te sorprende que Vinícius no esté entre los nominados al premio The Best?



🗣️ Ancelotti: "Le he visto estos días en el vestuario y estaba llorando, me dijo no me pusieron en esa lista, ha llorado 3 o 4 horas, no hemos podido pararlo." 🤣