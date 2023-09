Ένας εκ των επενδυτών της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να βάλει τα 20 εκατομμύρια που είχε εγγυηθεί και ο Ζουάν Λαπόρτα καλείται να βρει τη λύση για να καλύψει αυτή την «τρύπα».

Τα οικονομικά προβλήματα της Μπαρτσελόνα δεν έχουν τελειωμό. Σύμφωνα με την «Telgraph» το νεότερο... επεισόδιο αυτού του «σίριαλ» έχει να κάνει με την ανατροπή δεδομένων ενός εκ των επενδυτών, ο οποίος δεν κατάφερε να καλύψει τα απαραίτητα κεφάλαια που είχε δεσμευτεί.

Πλέον το «μπαλάκι» πέφτει στον Ζουάν Λαπόρτα. Ο πρόεδρος του κλαμπ είναι υπεύθυνος για την εγγύηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η συμφωνία που «ναυάγησε» με τον επενδυτή ήταν μέρος του πλάνου βιωσιμότητας που παρουσίασαν οι Μπλαουγκράνα στη La Liga για να πάρουν άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρέχουσα σεζόν.

