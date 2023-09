Φέλιξ: «Πάντα έλεγα ότι θέλω να παίξω στην Μπαρτσελόνα, ίσως γι' αυτό με αγαπούν πολύ»

Μια πρώτη αποτίμηση της εμπειρίας του ως παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε ο Ζοάο Φέλιξ.

Ο Ζοάο Φέλιξ φόρεσε ξανά τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας σχεδόν τρεις μήνες αργότερα και συμμετείχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με το Λουξεμβούργο (9-0) σε έναν αγώνα προκριματικών για το Euro 2024. Ήταν μόνο μισή ώρα στο γήπεδο, αρκετός χρόνος για να αφήσει το σημάδι του.

Μετά τον αγώνα, ο επιθετικός μίλησε αποκλειστικά στο «sport» και έκανε μια αποτίμηση των πρώτων ημερών του ως παίκτης της Μπαρτσελόνα. «Νιώθω καλά, με αυτοπεποίθηση. Και σωματικά, παρόλο που δεν έχω πολλά λεπτά τον τελευταίο καιρό. Είμαι έτοιμος να φτάσω στη Βαρκελώνη και να ξεκινήσω δυνατά. Θέλω να δουλέψω για να βοηθήσω την ομάδα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη θέση στην οποία πιστεύει ότι μπορεί να αποδόσει καλύτερα, απάντησε: «Αισθάνομαι άνετα ξεκινώντας από την αριστερή πτέρυγα. Παίζω εκεί εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι εκεί του αρέσει ο Τσάβι να με βάζει οι περισσότερο».

João Félix: “I’m surprised as Barça fans welcomed me in fantastic way, maybe because they know that Barça was my dream since I was a kid”, told Sport 🇵🇹



“I’m ready to play on the left, I feel it’s where Xavi wants to use me”.



🏆 “Champions League? It’s a real target for us”. pic.twitter.com/eTAFxzn7Ov