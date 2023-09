Παρελθόν από την ισπανική ομοσπονδία αποτελεί ο, κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση, Λουίς Ρουμπιάλες, όπως γνωστοποίησε μιλώντας σε συνέντευξή του στον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν.

Τέλος από την ομοσπονδία της Ισπανίας ο Λουίς Ρουμπιάλες. Ήδη μετά τον σάλο του μη συναινετικού φιλιού του στη διεθνή Τζένι Ερμόσο, η FIFA τον ανέστειλε προσωρινά από τα καθήκοντά του. Πλέον όμως , ο 46χρονος, που διώκεται ποινικά για σεξουαλική παρενόχληση, παραιτήθηκε και επίσημα από τα καθήκοντά του στην RFEF.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας μάλιστα γνωστοποίησε αρχικά την απόφασή του σε συνέντευξή του με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, σαν... άλλος Κριστιάνο Ρονάλντο.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv