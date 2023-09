Εκστρατεία κατά του Μπαλντέ στην ψηφοφορία του Golden Boy έχουν οργανώσει οι οργισμένοι φανς της Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίοι έχουν στείλει τον Μπέλινγκχαμ αγκαλιά με τη νίκη.

Σε... περίπατο τείνει να μετατραπεί η «μάχη» στη φετινή ψηφοφορία του Golden Boy, καθώς ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει αφήσει μίλια πίσω τον ανταγωνισμό συγκεντρώνοντας προς το παρόν σχεδόν το 50% των ψήφων.

Το παράδοξο βέβαια στην όλη υπόθεση είναι πως ο Άγγλος ενδεχομένως να πρέπει να ευχαριστεί τους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ για αυτό το μεγάλο προβάδισμα, οι οποίοι οργάνωσαν μια ειδική εκστρατεία για να «χαντακώσουν» τον μεγάλο του αντίπαλο, Αλεχάντρο Μπαλντέ.

Όλα ξεκίνησαν από μια παλιά συνέντευξη του αριστερού μπακ της Μπαρτσελόνα, μέσα από την οποία είχε παραδεχτεί πως δεν είναι μεγάλος... φαν της μουσικής που παράγει η διάσημη τραγουδίστρια.

Μια αθώα δήλωση ωστόσο αργότερα μετατράπηκε σε καταπέλτη στα χέρια του κοινού της, το οποίο μέσω ειδικής καμπάνιας στα social media κάλεσε όλο τον κόσμο να μποϊκοτάρει τον Μπαλντέ στην ψηφοφορία και να χρίσει νικητή τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ!

Το εντυπωσιακό είναι πως πριν εμφανιστεί το κύμα στήριξης προς τον Άγγλο, ο Μπαλντέ προηγούνταν στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή U-21, όμως πλέον έχει περιοριστεί στο 27%.

Θυμίζουμε βέβαια πως λόγο για το Golden Boy θα έχει και μια μερίδα επίλεκτων δημοσιογράφων που θα ψηφίσουν μαζί με τον κόσμο για τον νικητή του βραβείου.

Taylor Swift fans "Swifties" have hijacked the Golden Boy award votes after Alejandro Balde said he didn't like her music 😅



Her fans were urged to vote for Jude Bellingham instead 🗳️ pic.twitter.com/j3wmZ4uyAg