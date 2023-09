Πρόεδρος La Liga: «Θα ήταν καλύτερο για τον Μέσι να τελείωνε την καριέρα του στη Μπάρτσα, αλλά δεν βρέθηκε τρόπος»

Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης δύο χρόνια αργότερα, με τον πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας, να αναφέρεται και στην προσπάθεια επιστροφής του Αργεντινού στη λίγκα που έπεσε στο κενό.

Ο πρόεδρος της Ισπανικής λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, εξέφρασε τη λύπη του αυτή την Τετάρτη που η «ταινία» του Αργεντινού Λιονέλ Μέσι με το ισπανικό ποδόσφαιρο είχε «λυπηρό τέλος», και τόνισε πως θα ήταν καλύτερο για τον pulga να ολοκλήρωνε την καριέρα στην Βαρκελώνη.

«Ο Μέσι δεν τελείωσε την καριέρα του στη LaLiga επειδή ο Λίο και η Μπαρτσελόνα δεν συμφώνησαν. Μακάρι να μπορούσε να είχε μείνει και να τελείωνε την αθλητική του καριέρα στην Ισπανία. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για εκείνον, για μένα και για την Μπαρτσελόνα», είπε ο Τέμπας κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου, μετά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση Sports Summit Leaders , που διοργάνωσε στο Μπουένος Άιρες η αθλητική εφημερίδα Olé.

