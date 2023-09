Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν υπάρχει πιθανότητα μεταγραφής του Νταβίντ Αλάμπα στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Μπορεί η Αλ Ιτιχάντ- σύμφωνα με το αραβικό aawsat- να κατέθεσε ήδη πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για να κάνει δικό της τον Νταβίντ Αλάμπα, προσφέροντας στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή 25 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τα διπλά από όσα κερδίζει στην ισπανική πρωτεύουσα, όμως σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος σημειώνει σε tweet του πως: «Οι φήμες για τον Νταβίντ Αλάμπα και την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι 100% λανθασμένες. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Αλάμπα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ή η Ρεάλ Μαδρίτης να αφήσει τον Ντέιβιντ να φύγει, ούτε καν για τρελή προσφορά.Ο Αλάμπα αγαπά τη Ρεάλ Μαδρίτης, αγαπά την πόλη και τον σύλλογο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει».

