Η Ρεάλ έγραψε λάθος του όνομα του Μπέλινγκχαμ στα αποδυτήρια του νέου «Μπερναμπέου» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει γράψει λάθος το όνομα του νέου της αστεριού Τζουντ Μπέλινγκχαμ στα αποδυτήρια του συλλόγου στο νέο της στάδιο αξίας 500 εκατομμυρίων λιρών.

Οι Los Blancos έκαναν το ντεμπούτο τους στο ανακαινισμένο Σαντιάγο Μπερναμπέου με τη νίκη τους με 2-1 επί της Χετάφε το βράδυ της Κυριακής (03/09), στην οποία ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ συνέχισε το επιβλητικό ξεκίνημά του στην ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας σημειώνοντας το νικητήριο τέρμα στο 95ο λεπτό.

Ο Άγγλος μέσος έχει σκοράρει ήδη πέντε φορές στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της «βασίλισσας» αλλά μπορεί να ένιωθε λίγο... λιγότερο σαν στο σπίτι του όταν έφτασε στη θέση του στα αποδυτήρια, αφού οι σχεδιαστές έχουν γράψει λάθος το όνομά του!

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέλινγκχαμ φαίνεται να κάθεται στη θέση του και να δέχεται συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του καθώς παίρνει ανάσες μετά το παιχνίδι και στα πλάνα φαίνεται πως αντί για Bellingham γράφει Bellimgham.

Δείτε το βίντεο:

Jude Bellingham: "I've never heard a stadium sound louder in my life."pic.twitter.com/Hs4kmUTrqU