Ο Ζοάο Φέλιξ κατά την παρουσίαση του από την Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να συγκρατήσει την συγκίνηση του και ξέσπασε σε κλάματα χαράς.

Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος είχε δηλώσει πως από παιδί ήθελε να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα και εν τέλει την τελευταία ημέρα των μεταγραφών η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Οι Μπλαουγκράνα απέκτησαν τον 23χρονο επιθετικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης με τη μορφή δανεισμού και κατά την παρουσίαση του δεν μπόρεσε να ελέγξει τη συγκίνηση του. Ο «ανακουφισμένος» Φέλιξ την πρώη φορά που έβαλε την φανέλα της Μπάρτσα ξέσπασε σε δάκρυα υπερηφάνειας και οι δικοί του άνθρωποι τον αγκάλιασαν για να τον ηρεμήσουν.

Felix to @FabrizioRomano in July: "I’d love to play for Barça." Dreams do come true. ❤️ pic.twitter.com/g85lbZTuqB