Μετά από τέσσερα χρόνια εργασιών και δύο στα οποία ήταν κλειστό ένα μέρος των κερκίδων, το ανακαινισμένο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ανοίγει τις πύλες του στο κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης και οι πρώτες εικόνες εντυπωσιάζουν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα την ανακαίνιση του «ναού» της. Άλλαξε έδρα παίζοντας στο γήπεδο της β' ομάδας «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» για ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, θυσίασε μεταγραφές και οικονομικά «ανοίγματα», εξοικονόμησε πόρους προκειμένου να μη βγει από το χρονοδιάγραμμά της. Και η στιγμή να απολαύσει τους καρπούς της έφτασε, καθώς το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» είναι πανέτοιμο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Το ανανεωμένο γήπεδο της Βασίλισσας παρουσιάζεται στο κοινό των Μερένγκες τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών και δύο αφότου άνοιξε έχοντας κλειστό ένα διάζωμα των κερκίδων, για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Οι εργασίες πια έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα να είναι αισθητά, τόσο στο εξωτερικό περίβλημα του γηπέδου όσο και εσωτερικά.

Εκτός από την αύξηση της χωρητικότητας κατά 4.000 θέσεις, η μεγαλύτερη από όλες τις αλλαγές είναι η ολοκαίνουρια αποσπώμενη οροφή, μια καινοτομία που δεν αποκλείεται να θέσει το παράδειγμα για μελλοντικά στάδια και που πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί και στο ματς με τη Χετάφε λόγω της πρόγνωσης του καιρού που κάνει λόγο για πιθανές βροχοπτώσεις στη Μαδρίτη.

Δείτε το βίντεο-αναδρομή που ανήρτησε η Ρεάλ και τις εντυπωσιακές πρώτες εικόνες:

🤩🏟️ The new Estadio Santiago Bernabéu is ready for action today vs Getafe!



Real Madrid's stadium now has a retractable cover. pic.twitter.com/zCM4O105Zc