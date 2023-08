Σύμφωνα με το «Athletic», η Μπαρτσελόνα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Μπράιτον για τον δανεισμό του Άνσου Φάτι.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις της σεζόν ολοκληρώνει η Μπράιτον, αφού η αγγλική ομάδα, που ήταν κοντά στην απόκτηση του Άνσου Φάτι, κατόρθωσε να κλείσει τελικά το deal με την Μπαρτσελόνα κινούμενη πολύ γρήγορα.

Ο 20χρονος Ισπανός εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός για την φετινή σεζόν στους «γλάρους», μετά από δική του επιθυμία, αφού έβλεπε πως δεν θα είχε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε στα πλάνα του Τσάβι.

Ωστόσο και πάλι λόγω δικής του απόφασης, στην συμφωνία των Καταλανών με το αγγλικό κλαμπ δεν συμπεριλήφθηκε οψιόν αγοράς, αφού ο ίδιος επιθυμεί να επιστρέψει του χρόνου στην ομάδα πιστεύοντας πως θα έχει καλύτερο ρόλο στα σχέδια του Τσάβι.

Την περσινή σεζόν ο 20χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 51 συμμετοχές σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε 1.824 αγωνιστικά λεπτά για τους «μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπράιτον θα καλύψει το 80% του μισθού του.

Ansu Fati will travel to England in less than 1h to complete his loan move to Brighton — as #BHAFC will cover 80% of his salary. 🚨🔵



Agreement reached yesterday night as revealed, now time to formally complete the move from Barça.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/SiGcGlpwSc