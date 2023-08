Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ πραγματοποιεί μαγικό ξεκίνημα στη La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετρώντας τέσσερα γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, αριθμός με τον οποίο έκλεισε την καριέρα του στη Βασίλισσα ο Εντέν Αζάρ έπειτα από τέσσερις σεζόν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης και το ισπανικό πρωτάθλημα βλέπουν έναν νέο σταρ να λάμπει μπροστά τους και να ηγείται στην εκκίνηση φετινή σεζόν. Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποδεικνύει από το πρώτο λεπτό γιατί δαπανήθηκαν 103 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Βασίλισσα και μεταφράζει την τρομερή του προσαρμογή στο σύνολο του Κάρλο Αντσελότι με γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Ο Βρετανός χαφ έδωσε και πάλι τη λύση στη Ρεάλ για το 3X3 στο ξεκίνημα της φετινής La Liga πετυχαίνοντας με κεφαλιά στο 81' το γκολ που χάρισε το διπλό κόντρα στη Θέλτα (0-1), φτάνοντας ήδη τα τέσσερα γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Με άλλα λόγια, η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή της Ρεάλ ισοφάρισε τον απολογισμό της ακριβότερης, του Εντέν Αζάρ που έμεινε στο κλαμπ για τέσσερις σεζόν, μέσα σε δύο εβδομάδες!

Ο Βέλγος εξτρέμ που μετατράπηκε σε σκιά του καλού του εαυτού από την ημέρα που πάτησε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αποχαιρέτησε τους Μερένγκες φέτος το καλοκαίρι μετά από σύνολο 54 εμφανίσεων στο πρωτάθλημα (σχεδόν το 1/3 των διαθέσιμων αγώνων), με το κοντέρ να σταματά στα τέσσερα γκολ και τις εννέα ασίστ.

Ήδη, λοιπόν, ο Μπέλινγκχαμ έχει πιάσει τον πήχη που έθεσε το πιο δαπανηρό απόκτημα στην ιστορία των Μαδριλένων και δείχνει με το... καλησπέρα πως αυτή τη φορά το εννιαψήφιο ποσό θα μπει σε διαδικασία απόσβεσης.

Jude Bellingham in three La Liga games: four goals

Eden Hazard in four La Liga seasons: four goals



🙃 pic.twitter.com/mn9R3ERIzv