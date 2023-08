Πονοκέφαλος στη Μπαρτσελόνα με τον Πέδρι, ο οποίος υπέστη κάκωση στον δικέφαλο και κινδυνεύει να μείνει στα «πιτς» για πάνω από ένα μήνα.

Νοκ-άουτ για τις επόμενες τέσσερις με πέντε εβδομάδες αναμένεται να τεθεί ο Πέδρι, με τη Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει πως ταλαιπωρείται από κάκωση στον δικέφαλο.

Αν και οι Μπλοαυγκράνα τονίζουν πως ο χρόνος που θα μείνει εκτός θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία της αποθεραπείας του, τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν βγάλει ήδη στη φόρα το διάστημα που θα λείψει.

Σύμφωνα μάλιστα με τη «Mundo Deportivo» υπάρχει κίνδυνος ο τραυματισμός να τον αφήσει εκτός πλάνων για πάνω από ένα μήνα, ξεπερνώντας ακόμα και τις έξι εβδομάδες.

Το μόνο δεδομένο πάντως προς το παρόν είναι πως ο Πέδρι θα χάσει τους επικείμενους αγώνες απέναντι σε Βιγιαρεάλ, Οσασούνα, Μπέτις, Θέλτα, Μαγιόρκα, καθώς και την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

❗ Injury news@Pedri has a right quadriceps injury. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/QfpDKsF1TJ