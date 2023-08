Ο Ζοάο Φέλιξ αντιμετώπισε εχθρική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της ίδιας της ομάδας του στο πρώτο ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης, ακούγοντας υβριστικά συνθήματα από την εξέδρα του «Metropolitano» σε βάρος του κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε με το δεξί τη νέα La Liga επικρατώντας της Γρανάδα στο «Metropolitano» (3-1), με τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή της να μένει στον πάγκο και να ακούει τα εξ αμάξης από την εξέδρα των Ροχιμπλάνκος. Ο λόγος για τον Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος αποτελεί από πέρυσι ξένο σώμα στους Μαδριλένους κι αυτό φαίνεται από τον τρόπο που του συμπεριφέρονται οι Κολτσονέρος.

Ο Πορτογάλος φορ δεν υπολογίζεται από τον Τσόλο Σιμεόνε, πρόσφατα «έκλεισε» το μάτι στην Μπαρτσελόνα δηλώνοντας ότι θέλει να αγωνιστεί με τα Μπλαουγκράνα και εν μέσω αυτής της κατάστασης η ατμόσφαιρα που βίωσε στο «Metropolitano» και το πρώτο ματς της σεζόν ήταν πέρα για πέρα εχθρική, με τους οπαδούς της Ατλέτικο να φωνάζουν το εξής σύνθημα την ώρα της προθέρμανσης: «Αυτός ο Πορτογάλος, τι π&#*@^@ς γιος που είναι».

Στο άκουσμα του συνθήματος όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Φέλιξ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, με το μαρτύριό του να τελειώνει με την έναρξη του ματς όταν η προσοχή των οπαδών μετατοπίστηκε στο χορτάρι και τη θετική εμφάνιση-νίκη της Ατλέτικο.

Δείτε το βίντεο:

Insulting chants by Atléti fans to João Félix after the game yesterday...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "That Portuguese, what a son of a b*tch he is!"

🇪🇸 "Ese portugués, qué hijo p*ta es!" pic.twitter.com/KIpsq2SJgN