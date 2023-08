Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι κατέληξαν σε συμφωνία για τον μονοετή δανεισμό του Κέπα Αριθαμπαλάγα, χωρίς οψιόν αγοράς.

Ο Κέπα Αριθαμπαλάγα είναι ο εκλεκτός της Ρεάλ Μαδρίτης για την αντικατάσταση του τραυματία Τιμπό Κουρτουά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση της Βασίλισσας, οι Μερένγκες κινήθηκαν γρήγορα στην αγορά και συμφώνησαν με την Τσέλσι για την απόκτηση του διεθνή Ισπανού τερματοφύλακα.

Τα δυο κλαμπ έδωσαν τα χέρια για τον μονοετή δανεισμό του 28χρονου κίπερ, χωρίς να προβλέπεται αναγκαστική ή προαιρετική οψιόν αγοράς. Ο Κέπα έριξε «πόρτα» στην Μπάγερν, με την οποία είχε επαφές τα τελευταία 24ωρα, συμφώνησε άμεσα με τους Μερένγκες, αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του και θα ταξιδέψει άμεσα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Κέπα είναι ο πιο ακριβός τερματοφύλακας όλων των εποχών, καθώς οι Λονδρέζοι είχαν δώει 80 εκατομμύρια ευρώ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο για να τον αποκτήσουν. Ο Ισπανός μέτρησε 163 εμφανίσεις με τους Μπλε, δέχτηκε 175 γκολ και κράτησε την εστία του ανέπαφη 59 φορές. Με τους Λονδρέζους σήκωσε Europa League, Champions League, UEFA Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

