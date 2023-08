Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φρανκ Κεσί, με τη Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει την πώλησή του στην Αλ Αχλί για το ποσό των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Φρανκ Κεσί στη Βαρκελώνη! Έπειτα από μόλις μια σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Ιβοριανός ετοιμάζεται για... άλλες πολιτείες μιας και πλέον αποτελεί κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Αλ Αχλί.

Όπως ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς το deal έκλεισε στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον 26χρονο μέσο από την πλευρά του να βάζει την υπογραφή σε συμβόλαιο που θα του αποφέρει περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

Αν και την περσινή περίοδο ο Κεσί κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ, ο Τσάβι του είχε ξεκαθαρίσει πως για φέτος δεν τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα.

Κάπως έτσι ο δρόμος άνοιξε για τη Σαουδική Αραβία, με την Αλ Αχλί να κερδίζει τη μάχη για την υπογραφή του και να τον πλαισιώνει δίπλα στους Ριγιάντ Μαχρέζ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Σεν Μαξιμέν και Εντουάρ Μεντί.

