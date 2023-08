Η Αλ Χιλάλ προσέγγισε την Ατλέτικο Μαδρίτης προτείνοντάς της να παραχωρήσει δανεικό τον Ζοάο Φέλιξ, με τους «ροχιμπλάνκος» να απορρίπτουν αυτή την προοπτική.

Προτεραιότητα για την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει η πώληση και όχι ο δανεισμός του Ζοάο Φέλιξ κι ως εκ τούτου οι ερυθρόλευκοι της Μαδρίτης απέρριψαν την πρόταση της Αλ Χιλάλ για δανεισμό του Πορτογάλου επιθετικού.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, οι Σαουδάραβες είχαν βάλει στο στόχαστρο τον άλλοτε παίκτη της Μπενφίκα, επιστρατεύοντας και τον συμπατριώτη του, Ζόρζε Ζέσους, ώστε να τον πείσουν να πει το «ναι», αλλά το project του μονοετούς δανεισμού δεν έπεισε την Ατλέτικο να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο παίκτης ιδανικά θα ήθελε να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και σκέφτεται την προοπτική της Μέσης Ανατολής μόνο με τη συνθήκη του δανεισμού.

Αλ Χιλάλ και Ζεσούς σχεδιάζουν να επιμείνουν στο πλάνο τους και μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να μεταπείσουν τους «Κολτσονέρος».

