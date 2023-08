Η Αλ Χιλάλ είναι έτοιμη να προσφέρει στον Φέλιξ μονοετή δανεισμό, καθώς ο Πορτογάλος πιέζει για να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ζοάο Φέλιξ είναι ένας από τους παίκτες που φιγουράρουν στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα μετά την συνέντευξή του στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην οποία ο νεαρός επιθετικός δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να εκφράσει την επιθυμία του να ενταχθεί στους Μπλαουγκράνα αυτό το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο ίδιος ο Ιταλός δημοσιογράφος, αποκάλυψε τώρα μια πρόταση από την ΑλΧιλάλ που θέλει να πάρει τον Ζοάο Φέλιξ δανεικό για ένα χρόνο, δίνοντας 15 εκατομμύρια στην Ατλέτικο προκειμένου να την πείσει.

Ο προπονητής της Αλ Χιλάλ, Ζόρζε Ζέσους, φέρεται να έχει προσεγγίσει τον συμπατριώτη του ώστε να του αποσπάσει το «ναι» και να γίνετι το... κερασάκι στην κορυφή ενός project που έχει ήδη τους Καλιντού Κουλιμπαλί, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ρούμπεν Νέβες και Μάλκομ αυτό το καλοκαίρι.

Όπως σημειώνει ο ειδικός στο μεταγραφικό ρεπορτάζ, οι προσεγγίσεις από πλευράς Σαουδαράβων θα γίνουν αυτή την εβδομάδα καθώς ο Φέλιξ θα περιμένει την Μπαρτσελόνα κατά κύριο λόγο αλλά και οποιαδήποτε άλλη πρόταση από ευρωπαϊκό σύλλογο, αλλά η Αλ Χιλάλ είναι μια επιλογή, καθώς θα φύγει 100% από την Ατλέτι αυτό το καλοκαίρι.

Η μπάλα είναι πλέον στα δικά του πόδια.

Al Hilal manager Jorge Jesus, involved in Joao Félix deal as he's calling the player to bring him to Saudi as soon as possible 🔵🇸🇦🇵🇹



New approaches will take place this week as Félix will wait for Barça/Europe but Al Hilal is an option as he will 100% leave Atléti this summer. pic.twitter.com/7yUEa81nRZ