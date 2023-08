Σιμεόνε: «Ο Μπαπέ στη Ρεάλ; Έχουμε πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον Μέσι, τον Ινιέστα, τον Ρονάλντο και τον Μπενζεμά»

Για τον Ζοάο Φέλιξ, τον Αντουάν Γκριεζμάν και την πιθανότητα άφιξης του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ μίλησε ο Ντιέγκο Σιμεόνε σε συνέντευξή του στην As.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν απόλυτα σαφής: ουδείς είναι πάνω από την ομάδα σχολιάζοντας την περίπτωση του Ζοάο Φέλιξ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «As». Ερωτηθείς για το μέλλον του Πορτογάλου τόνισε: «Το θέμα είναι η ομάδα. Είναι φυσιολογικό ότι στον Τύπο, είτε μείνει είτε φύγει, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Έχω ήδη πει ότι δεν υπάρχει κανείς πιο σημαντικός από την ομάδα, αλλά κανείς. Τι πιο σαφές από αυτό». Ενώ σχετικά με το γιατί δεν έχει «ανθίσει», ξεκαθάρισε πως: «Έχει τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τα έδωσε όλα, έκανε προσπάθεια να δουλέψει καλά με αυτά που έχει και με αυτά που απαιτήσαμε από αυτόν. Δεν μπορώ να έχω καμία αξίωση για αυτό που έδωσε γιατί είναι αυτό που μπορούσε να δώσει».

Όσον αφορά στον Αντουάν Γκριεζμάν, ο Αργεντινός κόουτς έσταξε μέλι για τον Γάλλο επιθετικό. «Έχουμε εξαιρετική σχέση, τον αγαπώ ως άνθρωπο και ως ποδοσφαιριστή, αλλά θέλω να παίζει καλά. Πέρα από την αγάπη, υπάρχει μια απαίτηση. Όπως απαιτεί από εμένα, έτσι απαιτούμε κι εμείς, ώστε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο που έχει, όπου είναι αυτός που οργανώνει το παιχνίδι, που διαχειρίζεται τους χρόνους. Μας δίνει πολλά.» και πρόσθεσε: «Έφυγε, στον κόσμο δεν άρεσε ο τρόπος που έφυγε, τους ενημέρωσε, επέστρεψε με ταπεινότητα για να ξανακερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Έχει ταπεινότητα και δουλειά και έτσι είναι αδύνατον να μην ανακτήσει την αγάπη και την στοργή. Ο καλύτερος τρόπος για να μεταφέρεις το ανήκειν είναι με γεγονότα. Ο Αντουάν βρίσκεται στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο και με κάνει ευτυχισμένο. Πολλοί αμφέβαλλαν ότι θα μπορούσε να το κάνει».

Στο δίλημμα Μπαπέ και Χάαλαντ, ανέφερε: «Ειναι διαφορετικοί. Ο Χάαλαντ είναι μια μηχανή σκοραρίσματος, είναι η τελειότητα σε αυτό το 9άρι που ζει αντικρίζοντας το γκολ. Ο Χάλαντ έπρεπε να φτάσει στην Σίτι για να πάρει η ομάδα του Champions League. Κάποιες φορές δεν σου αρκεί μόνο να παίζεις καλά»

Για το αν ο ερχομός του Μπαπέ στη Ρεάλ θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο για την Ατλέτικο το πρωτάθλημα: «Ανάλογα με το πώς το βλέπεις. Έχουμε κερδίσει ένα πρωτάθλημα απέναντι στον Μέσι, τον Ινιέστα, τον Αλέξις, τον Τσάβι, τον Μπουσκέτς... τον Ρονάλντο, τον Μπέιλ, τον Μπενζεμά... Είναι ποδόσφαιρο, όχι ονόματα».

