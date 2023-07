Στην απόκτηση του 21χρονου Ισπανού μέσου Πέδρο Γκονζάλεθ με 8,5 εκατομμύρια ευρώ προχώρησε η Πόρτο, με τη Μπαρτσελόνα πάντως να διατηρεί ρήτρα επαναγοράς.

Κίνηση με φόντο το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον για την Πόρτο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου μέσου Νίκο Γκονζάλεθ από τη Μπαρτσελόνα.

Όπως έγινε το γνωστό το deal έκλεισε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, με το κλαμπ της Βαρκελώνης ωστόσο να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 40%, αλλά και ρήτρα επαναγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Από την πλευρά του ο Νίκο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2028, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του. Την περσινή σεζόν ο Ισπανός μέσος δόθηκε δανεικός στη Βαλένθια, καταγράφοντας συνολικά 26 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

LATEST NEWS | Agreement for the transfer of Nico to Porto