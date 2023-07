Σύμφωνα με την καταλανική «Sport» ο Ουσμάν Ντεμπελέ ενημέρωσε την Παρί Σεν Ζερμέν πως θέλει να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, παρά το μεγάλο οικονομικό όφελος που θα είχε αν έλεγε το «ναι».

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ φαίνεται πως είναι... πιστός στην Μπαρτσελόνα. Η Παρί Σεν Ζερμέν γνωστοποίησε στην πλευρά του Γάλλου εξτρέμ την πρόθεση να ενεργοποιήσει την ρήτρα 50 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιο του, όμως σύμφωνα με την καταλανική «Sport» ο διεθνής winger θέλει να παραμείνει στους Μπλαουγκράνα.

Ο 26χρονος ακραίος επιθετικός όχι απλά λέει «όχι» σε πενταετές συμβόλαιο με αρκετά μεγαλύτερες απολαβές, από αυτές που έχει στην Μπάρτσα αλλά και ένα... μπόνους 25 εκατομμυρίων ευρώ! Για την ακρίβεια το 50% της ρήτρας αγοράς του πάει στον ίδιο Ντεμπελέ και τα υπόλοιπα στα ταμεία των Καταλανών. Θυμίζουμε πως από την 1η Αυγούστου η ρήτρα στο συμβόλαιο του Γάλλου διπλασιάζεται και πάει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντεμπελέ την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 8 γκολ και 9 ασίστ. Το τρέχον «deal» του με την Μπαρτελόνα έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο και βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανανέωση του.

