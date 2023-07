H UEFA ανακοίνωσε πως δεν θα τιμωρηθεί η Μπαρτσελόνα για την υπόθεση Νεγκρέιρα και θα συμμετάσχει στο Champions League της νέας σεζόν, όμως άφησε ανοιχτό... παράθυρο για το μέλλον.

Και με τη... βούλα θα είναι η Μπαρτσελόνα στους ομίλους του Champions League της επόμενης σεζόν! Η UEFA ανακοίνωσε πως οι Μπλαουγκράνα δεν θα τιμωρηθούν για την «πολύκροτη» υπόθεση Νεγκρέιρα, όμως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο τα δεδομένα να αλλάξουν στο μέλλον.

Aπό τη στιγμή που η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και δεν έχει «κλείσει» ακόμα η Ομοσπονδία αποφάσισε να επιτρέψει στους Καταλανούς να αγωνιστούν κανονικά στην Ευρώπη. Αν εν τέλει τα αρμόδια όργανα αποφασίσουν την αποβολή της Μπάρτσα τότε η UEFA διατηρεί ακόμα αυτό το δικαίωμα.

Θυμίζουμε πως οι Μπλαουγκράνα είχαν δώσει 7 εκατομμύρια εyρώ στον πρώην διαιτητή και μέλος της επιτροπής διαιτησίας της χώρας, Χοσέ Μαρία Νεγκρέιρα, από το 2001 μέχρι τον Ιούλιο του 2018, με το κλαμπ να υποστηρίζει πως τα χρήματα αυτά δόθηκαν για συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα διαιτησίας.

