Στη Ρεάλ Μπέτις φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ίσκο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τους Βερδιμπλάνκος για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τη μεγάλη του επιστροφή στο ποδόσφαιρο ετοιμάζει ο Ίσκο! Μετά από ένα γεμάτο εξάμηνο ως ελεύθερος, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μπέτις για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τον 31χρονο να έχει ολοκληρώσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών εξετάσεων.

Κάπως έτσι ο Ίσκο θα παραμείνει στην Ανδαλουσία, αλλά αυτή τη φορά θα αγωνίζεται με τη φανέλα της μεγάλης αντιπάλου της Σεβίλλης η οποία δεδομένα δεν θα χαρεί και ιδιαίτερα με την επιλογή του άλλοτε αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

