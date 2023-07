Άνθρωπος της Αλ Χιλάλ ταξίδεψε στην Μαδρίτη για να εξηγήσει στους ανθρώπους της Ρεάλ το πλάνο του κλαμπ για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ.

Η Αλ Χιλάλ μπορεί να μην κατάφερε να κάνει το «μπαμ» με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, όμως είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να... πυροδοτήσει την βόμβα Κιλιάν Μπαπέ. Για να κάνουν το «κόλπο γκρόσο» οι Σαουδάραβες έχουν βάλει στο τραπέζι μια μυθική προσφορά ύψους 1 δισ. ευρώ!

Η πρόταση είναι 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για την μεταγραφή και 700 εκατ. ευρώ στον Γάλλο σούπερ σταρ για μόνο ένα χρόνο. Οι Παριζιάνοι αν μπορούσαν θα τον πουλούσαν... χθες, όμως ο Μπαπέ μέχρι στιγμής «βλέπει» μόνο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Σαουδάραβες έστειλαν απεσταλμένους τους τόσο στην Πόλη του Φωτός για άμεσες συζητήσεις με τον 24χρονο επιθετικό όσο και στην πρωτεύουσα της Ισπανίας για συζητήσεις με την Βασίλισσα. Με άλλα λόγια η Αλ Χιλάλ διαπραγματεύεται με τους Μερένγκες για παίκτη που δεν είναι δικός τους!

🚨💣 A Saudi representative has travelled to Madrid to explain their strategy to Real Madrid: Al-Hilal wants to sign Kylian Mbappé on a one-year deal, with a verbal agreement that he would join Real Madrid in 2024, in order to seduce the player. @brunoandrd 🇫🇷 pic.twitter.com/MDwZq7p88l