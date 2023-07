Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει σύντομα την... κλήση της Παρί Σεν Ζερμέν για να «τελειώσει» την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ.

Οι ημέρες κυλούν και ο Κιλιάν Μπαπέ απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωταθλητές Γαλλίας τον «έκοψαν» από την αποστολή για την προετοιμασία τους και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις.

Μέχρι και σήμερα ο Γάλλος σούπερ σταρ επιμένει να πάει του χρόνου στην Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος, όμως δεν αποκλείεται τελικά η μεγάλη «βόμβα» να... σκάσει πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN η Βασίλισσα είναι απόλυτα έτοιμη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και ουσιαστικά περιμένει το τηλεφώνημα των Παριζιάνων.

🚨💣 NEW: Real Madrid have everything prepared to get the Kylian Mbappe deal DONE in the FIRST WEEK of August, once they receive the call from Paris with the price. @RodrigoFaez pic.twitter.com/GmcCx9u6jm