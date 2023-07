Το αεροπλάνο που μετέφερε την Μπαρτσελόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε πάνω δύο πολύ ισχυρά μήνυματα αλληλεγγύης στον αγώνα των γυναικών στο Ιράν!

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη το απόγευμα, μετά από 12ωρη πτήση από τη Βαρκελώνη. Οι 32 παίκτες των Καταλανών προσγειώθηκαν στην Πόλη των Αγγέλων με ένα αεροσκάφος που είχε να μεταφέρει δύο πολύ δυνατά μηνύματα αλληλεγγύης.

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αναγκάζεται να καλύψει το κεφάλι της» και «κανείς άνδρας δεν πρέπει να κρεμαστεί επειδή το είπε αυτό» αναγράφονταν συγκεκριμένα πάνω στο αεροσκάφος που μετέφερε τους παίκτες της Μπάρτσα.

Μαζί υπήρχαν και εικόνες της Μαχσά Αμινί και του Αμίρ Νασρ Αζαντανί.

The @FCBarcelona team lands in LA on a plane that pays tribute to the #IranProtests, with images of #MahsaAmini and jailed footballer #AmirNasrAzdani.

Message on plane: “No woman should be forced to cover her head”/“No man should be hanged for saying this.”#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/A5kplP8gxv