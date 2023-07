Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Οριόλ Ρομέου, ο οποίος πέρασε ήδη ιατρικά και επιστρέφει στους Καταλανούς έπειτα από 12 χρόνια.

Ο Οριόλ Ρομέου επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό του... σπίτι. Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σε όλα με την Τζιρόνα και θα κάνει δικό της τον 31χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος ήδη έχει περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και απομένουν μόνο κάποια διαδικαστικά ζητήματα για την ανακοίνωση του.

Ο Ισπανός μέσος «μετακόμισε» από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ στη Μασία το 2004 και έμεινε στο κλαμπ ως το 2011, όταν και πουλήθηκε στην Τσέλσι. Με την πρώτη ομάδα των Μπλαουγκράνα κατάφερε να κάνει μόνο δύο εμφανίσεις.

Τα περισσότερα ματς της καριέρας του τα έχει κάνει με τη Σαουθάμπτον, στην οποία ήταν από το 2015 έως το 2022 και είχε 256 εμφανίσεις, οκτώ γκολ και έξι ασίστ. Την προηγούμενη σεζόν επέστρεψε στην Ισπανία και είχε 34 συμμετοχές με τη Τζιρόνα, με την οποία σκόραρε δυο φορές.

