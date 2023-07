Έστειλαν μήνυμα στον Μπαπέ με πανό Καμερουνέζοι φίλοι της Ρεάλ: «Σε περιμένουμε στη Βασίλισσα»

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο Καμερούν για διακοπές και με το μέλλον του στον αέρα ορισμένοι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης του έδειξαν πού θα ήθελαν να τον δουν να αγωνίζεται.

Ένας ολόκληρος ποδοσφαιρικός πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία το σίριαλ του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ακροβατεί ανάμεσα στην παραμονή στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ επισκέφθηκε τον τόπο καταγωγής του, το Καμερούν, και, παρ'ότι, όπως δήλωσε, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να απολαύσει τις διακοπές του, ο... σύνδεσμος φίλων Ρεάλ Μαδρίτης της κοινότητας του Γιαουντέ τον καλωσόρισε με... νόημα.

Μια μερίδα Καμερουνέζων που αγαπούν τη Βασίλισσα ύψωσαν ένα πανό για χάρη του 24χρονου το οποίο έγραφε: «Καλώς ήρθατε κ. Μπαπέ. Σας περιμένουμε στη Μαδρίτη», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει της απόφασης του σχετικά με το μέλλον του.

Real Marid fans in Yaounde, Cameroon, to Kylian Mbappé: "We are waiting for you in Madrid." pic.twitter.com/n2PASLPcKY