Διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ για την απόκτηση του Δανού μέσου, Πιερ Εμίλ Χόιμπιεργκ, έχει ξεκινήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Την περίπτωση του Δανού μέσου της Τότεναμ, Πιερ Εμίλ Χόιμπιεργκ, εξετάζει η Ατλέτικο Μαδρίτης για την ενίσχυσή της στη μεσαία γραμμή.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι Ροχιμπλάνκος έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τους Λονδρέζους για την απόκτηση του Δανού μέσου, ο οποίος επιθυμεί να αποχωρήσει από τους Spurs και φαίνεται πως τον ενδιαφέρει η προοπτική να αγωνιστεί στο Champions League με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Χόιμπιεργκ αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη μεσαία γραμμή της Τότεναμ από το 2020, όταν και αποκτήθηκε από τη Σαουθάμπτον, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκφράσει και η Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο η Ατλέτικο έκανε πρόταση και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι το φαβορί για την απόκτησή του, μιας και η Τότεναμ δεν «καίγεται» για να πουλήσει, πιθανότατα τελικά θα απαντήσει θετικά αν ικανοποιηθεί στο οικονομικό κομμάτι.

Atletico Madrid are in talks with Tottenham to sign Pierre Emile-Hojbjerg



✍️ @SamiMokbel81_DM https://t.co/FeAQ5wry21