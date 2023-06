Την επιστροφή του στη Σεβίλλη φέρεται να εξετάζει ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά και την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν και βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CADENA SER», ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός σκέφτεται σοβαρά την περίπτωση να επιστρέψει στους Ανδαλουσιανούς, καθώς επιθυμεί να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στην ομάδα με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στη La Liga. Ο 37χρονος στόπερ αποχώρησε από τη Σεβίλλη τον Ιούλιο του 2005 με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Ο Ράμος στην τελευταία σεζόν του στο Παρίσι, αγωνίστηκε συνολικά σε 45 παιχνίδια, στα οποία σκόραρε τέσσερα γκολ ενώ μοίρασε και μια ασίστ.

