Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει στη μεταγραφική της λίστα τον Ντάνι Παρέχο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Βιγιαρεάλ έως το 2024.

Ο Ντάνι Παρέχο είναι ο παίκτης που έχει τραβήξει τα βλέμματα στη Μπαρτσελόνα για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Ο κεντρικός μέσος αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ τα τελευταία τρία χρόνια και είναι ένας από τους αρχηγούς του συλλόγου. Ωστόσο ο Παρέχο μπορεί να δελεαστεί από μία πιθανή πρόταση της Μπάρτσα, που θα του επέτρεπε επίσης να παίξει στο Champions League καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία της καριέρας του.

Στη Βαρκελώνη άλλωστε φαίνεται πως δεν είναι ικανοποιημένοι μονάχα με τη διαφαινόμενη προσθήκη του Ιλκάι Γκουντογκάν και σύμφωνα με τον Ζεράρ Ρομέρο έχουν στρέψει πλέον το βλέμμα τους στον έμπειρο χαφ.

Το γεγονός μάλιστα πως υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του που τού επιτρέπει να φύγει ως ελεύθερος το καλοκαίρι αρέσει ιδιαίτερα στους Μπλαουγκράνα, αν και όπως προσθέτει το «Relevo» ο ίδιος θα ήθελε μια πιθανή μεταγραφή του να φέρει χρήματα στα ταμεία της Βιγιαρεάλ.

Πλέον μένει να φανεί αν η Μπάρτσα θα κάνει επίσημη κρούση για τον Ισπανό χαφ μετά και την αποχώρηση του Σέρχιο Μπουσκέτς για τις ΗΠΑ και την Ίντερ Μαϊάμι

🚨🎖| Confirmed by @MatteMoretto and @sanchis14: Parejo is indeed a real option for the pivot and has a clause meaning that he can join for free this summer. However, he’s very happy at Villarreal and if he left, he would prefer that Villarreal received some money. #fcblive 🇪🇸 pic.twitter.com/RHK4X7Krtt