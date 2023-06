Ο γιος του Μαρσέλο μιμήθηκε τον εμβληματικό πανηγυρισμό «Siu» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην είσοδό του στην τελετή αποφοίτησής.

Ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, έκανε τον περίφημο πανηγυρισμό «Siu» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελετή αποφοίτησής του. Ο Άλβες ανέβασε ένα βίντεο του «Siu» στο story του στο Instagram.

Ο Έντσο είναι μέλος της ακαδημίας νέων των Μερένγκες και βρίσκεται στα τμήματα υποδομής της ομάδας που ο πατέρας του μεγαλούργησε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μαρσέλο έπαιξε συνολικά σε 546 παιχνίδια για την ομάδα και σήκωσε πέντε φόρες το Champions League, μεταξύ άλλων αρκετών τροπαίων.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μαρσέλο πέρασε και από τα μέρη μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια και πέτυχε τρία γκολ.

Marcelo's son, Enzo, really hit the 'SIUUU' at his graduation ceremony 😂🐐



