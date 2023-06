Ο Ντάνι Θεμπάγιος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 με τη Ρεάλ και θα παραμείνει κάτοικος Μάδριτης και τις επόμενες σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τον Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Βασίλισσα μέχρι το 2027.

Μετά τους Νάτσο και Τόνι Κρος σειρά πήρε η ανανέωση του Θεμπάγιος, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Μερένγκες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, γεγονός που δείχνει πως βρίσκεται στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι και για την επόμενη σεζόν.

Ο Θεμπάγιος με τη Ρεάλ έχει αγωνιστεί σε 120 παιχνίδια, έχει πετύχει 6 γκολ ενώ έχει μοιράσει και 12 ασίστ. Επιπλέον, έχει κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, δύο Champions League, δύο FIFA Club World Cup, δύο UEFA Super Cup και δύο Super Cup Ισπανίας.

🚨💣 CONFIRMED by @marca: Dani Ceballos is very close to renewing with Real Madrid until 2027. pic.twitter.com/M7bY9bPGk7